Ratgeber 70 Jahre Zebrastreifen – So verhält man sich als Fahrender richtig

Am 23. August 1953 tauchte der Zebrastreifen erstmals in der deutschen Straßenverkehrsordnung auf. Die breiten weißen Streifen auf der Straße geben ein klares Signal: Hier haben Fußgänger, Rollstuhlfahrer und auch Nutzer von E-Mobilen für Senioren Vortritt. Doch nicht jeder Auto-, Motorrad- oder Radfahrer ist sich darüber im Klaren, wann genau er anhalten muss und kennt jede Regel dazu. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) hat Tipps für das richtige Verhalten am Zebrastreifen.