Im Schnitt vier Urlaubstage ungenutzt Großteil der Arbeitnehmer findet Urlaubszeit nicht ausreichend

„Gerade wer an die Ferienzeit gebunden ist oder ein bestimmtes Budget einhalten will, muss sich heutzutage mit einem gewissen Vorlauf um den Urlaub kümmern“, sagt Susanne Dopp von Expedia. „Es gibt aber mittlerweile einige Tools, die die Reiseplanung erleichtern. Expedia-Mitglieder können beispielsweise die Preise für bestimmte Flugverbindungen von unserer App beobachten lassen. Wenn sich der Preis ändert, sendet die App automatisch eine Push-Benachrichtigung, sodass man in einem günstigen Moment zuschlagen kann. Es ist also nicht mehr erforderlich, die Flugpreise aktiv zu überprüfen. Das übernimmt in diesem Fall die Expedia-App für einen.“