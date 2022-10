Feiertage : Allerheiligen 2022 - in welchen Bundesländern ist Allerheiligen ein Feiertag?

Am 1. November ist Allereiligen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Jedes Jahr am 1. November wird Allerheiligen gefeiert. Aber nicht in allen Bundesländern ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag. Wo Allerheiligen ein Feiertag ist und welche Geschäfte am 1. November geöffnet haben, erfahren Sie hier.

Wann ist Allerheiligen 2022?

Allerheilige ist jedes Jahr am 1. November. In diesem Jahr fällt Allerheiligen auf einen Dienstag. In orthodoxen Kirchen wird am ersten Sonntag nach Pfingsten an die Heiligen der Kirche gedacht.

In welchen Bundesländern in Deutschland ist Allerheiligen ein Feiertag?

Nicht in allen Bundesländern ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. In der Regel ist der 1. November in den überwiegend katholisch geprägten Bundesländern ein stiller Feiertag.

In diesen Bundesländern ist Allerheiligen ein Feiertag:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

In den aufgezählten Bundesländern ist Allerheiligen ein stiller Feiertag. Am 1. November dürfen also keine öffentlichen Tanzveranstaltungen durchgeführt werden und laute Musik ist auch verboten.

In welchen Ländern ist Allerheiligen ein Feiertag?

Neben Deutschland wird Allerheiligen in folgenden Ländern gefeiert:

Österreich

Belgien

Liechtenstein

den katholisch geprägten Schweizer Kantonen

Luxemburg

Andorra

Kroatien

Italien, Portugal

Litauen

Monaco

San Marino

Slowakei

Slowenien

Frankreich

Spanien

Polen

Wie bei uns wird Allerheiligen in diesen Ländern auch jedes Jahr am 1. November begangen. In den Niederlanden wurde dieser Feiertag im Jahr 1960 abgeschafft.

Was feiert man an Allerheiligen?

Wie es der Name bereits besagt, gedenkt man an Allerheiligen allen Heiligen der Kirche. Seit dem vierten Jahrhundert wird dieser Tag am 1. November gefeiert. Damals wurden immer mehr Heilige verehrt und es wurde daher schwerer allen Heiligen einen eigenen Tag zu widmen. Deshalb hat Papst Gregor III. den Tag der Allerheiligen ins Leben gerufen. Zu diesem Anlass tragen die Priester weiße Gewänder. Dies soll die Reinheit und die Freude des Festes darstellen.

Allerheiligen 2022: Wie viele Heilige gibt es?

In der katholischen Kirche gibt es fast 7.000 Heilige und Selige. Allein Papst Johannes Paul III. hat in seinen 26 Jahren Amtszeit 482 Personen heiliggesprochen.

Welche Bräuche gibt es zu Allerheiligen?

Viele Menschen besuchen an Allerheiligen traditionell ihre verstorbenen Verwandten am Friedhof, schmücken ihre Gräber mit Blumen (Astern und Chrysanthemen), zünden Lichter an (Seelenlicht, Ewige Licht) und beten für sie. Nachmittags finden auch Gräbersegnungen statt.

Was hat an Allerheiligen 2022 in NRW geöffnet?

An Allerheiligen 2022 haben fast alle Geschäfte in NRW geschlossen. Lediglich Läden wie Tankstellen, manche Bäcker, Verkaufsstellen in Bahnhöfen oder an Flughäfen haben am 1. November 2021 geöffnet.