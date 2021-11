Besinnliche Vorweihnachtszeit – das sind 10 Fakten über den Advent

Fakt 9 über den Advent: Christen

Die Adventszeit wird ausschließlich von Christen gefeiert. In osteuropäischen Ländern, in denen die Traditionen der orthodoxen Kirche überwiegen, ist die Adventszeit noch eine strikte Fastenzeit. In westeuropäischen Ländern wird die Weihnachtszeit ähnlich wie in Deutschland gefeiert – mit Plätzchen, Weihnachtsmärkten und Weihnachtsdeko in und vor dem Haus.