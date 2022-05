50 Marken im Vergleich​: Viele Pilsbiere können bei Öko-Test überzeugen​

Frankfurt/Main „Öko-Test“ hat Deutschlands beliebteste Biersorte analysiert und geschulten Test-Trinkern vorgesetzt. Das Ergebnis ist so ungetrübt wie idealerweise die Biersorte. In zwölf Bieren fanden die Tester jedoch Glyphosat-Reste.

Feste Schaumkrone, leicht bitter im Geschmack und eine feine Hopfennote – so sollte ein schönes Pils sein. Und tatsächlich werden diese Erwartungen an die in Deutschland beliebteste Biersorte offenbar selten enttäuscht, wie eine Analyse von „Öko-Test“ (Ausgabe 6/2022) schließen lässt.