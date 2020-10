Reiseziele ab NRW : Wo man noch Herbstferien machen kann

Griechenland ist eines der aktuellen Trendziele Foto: dpa-tmn/Johanna Rüdiger

Türkei/Spanien Sowohl innerhalb von Deutschland wie auch ins Ausland gibt es noch Möglichkeiten für Urlaub. Ein Veranstalter rät zum Miet-Wohnmobil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky

Ist Urlaub in den Herbstferien 2020 denkbar? Der Viersener Anwalt Sebastian Schröder meint ja. Er ist bereits an der Algarve in Portugal und gibt sich zufrieden. „Wir erwarten 27 Grad und ein Risikogebiet ist das hier nicht.“ Die Aussage zeigt, dass trotz immer neuer Reisewarnungen noch immer eine Reihe an Reisen in den zwei Wochen zwischen dem 10. Oktober und dem 26. Oktober möglich sind. Zwar haben die neuen Reisewarnungen für nun fast alle Provinzen der Niederlande, ganz Belgien und davor auch Spanien und große Teile Frankreichs viele Bürger geschockt, doch es gibt noch Optionen. „Viele Ziele fallen zwar weg“, sagt Jonas Upmann, Marktexperte beim auf Ferienwohnungen spezialisierten Portal Hometogo, „aber die Nachfrage ist niedriger als im Sommer.“



Niederlande Ohne Reisewarnung besuchbar in den Niederlanden ist neben der Provinz Limburg Zeeland. Das ist eine der beliebtesten Ferienregionen für NRW-Bürger inklusive Domburg. Fast 80 Prozent der Ferienwohnungen sind ab diesem Samstag in Zeeland vergeben, erklärt Hometogo, aber rund 100 Unterkünfte sind noch frei wie ein kleines Häuschen in Scharendikje für 730 Euro zu buchen für eine Woche. In Domburg selbst sind meist mindestens 1500 Euro für eine Woche fällig.



Deutschland Auch hierzulande gibt es noch Optionen, sofern der Reisende nicht aus einem innerdeutschen Corona-Risikogebiet wie Hamm kommt. Dann muss er einen Corona-Test vor Anreise machen.

An beliebten Orten wie Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf oder Timmendorfer Strand sind mehr als 95 Prozent der Kapazitäten belegt. So meldet Hometogo 2600 freie Unterkünfte ab diesem Wochenende in ganz Bayern, wobei Bungalows auf Campingplätzen und viele Hotels noch hinzukommen. So lässt sich ein Vier-Personen-Appartement bei Erding für 910 Euro reservieren. In der zweiten Woche sind an der Ostsee mehr als 200 Unterkünfte buchbar, natürlich oft teuer, aber bei Heiligenhafen an der Ostsee ist auch eine kleine Wohnung für 75 Euro zu finden.

DER Touristic rät, eine Städtereise nach Erfurt zu machen, einen Center-Park im Allgäu zu besuchen oder mit einem gemieteten Wohnmobil Deutschland zu erkunden – das kostet für zwei Wochen bei vier Personen 1600 Euro.

Reine Flugreisen Weil Bürger wegen immer neuer Quarantäneregeln vor dem Buchen von Flügen zurückschrecken, haben Lufthansa, Eurowings und andere Airlines sehr flexible Umbuchungsmöglichkeiten eingeführt. Man kann also buchen, aber Ziel oder Termin ändern. Eine Option könnte Italien sein, weil sich das Land aktuell halbwegs gut durch die Corona-Krise schlägt: Nun wird eine Maskenpflicht im Freien eingeführt.

Für 170 Euro lässt sich ein Hin- und Rückflug nach Mailand bei Eurowings buchen (nur Handgepäck). Nach Venedig kostet es 229 Euro nur mit Handgepäck, um vom 11. Oktober (Sonntag) bis zum 19.Oktober (Montag), um die leere Lagunenstadt und die Umgebung zu erkunden. Sizilien ist deutlich teuer, ebenso Direktflüge nach Griechenland, dem Hauptziel vieler Herbsturlauber in diesem Jahr. Hinflüge ab Köln-Bonn nach Rhodos sind zwar für 75 Euro zu erhalten, doch die Rückkehr kostet dann am Ende der Ferien mindestens 270 Euro, nach Korfu ist unter 230 Euro hin und zurück nichts zu bekommen, 450 Euro kostet Santorin.Etwas günstiger steigt Condor in den Markt ein. Reine Hinflugtickets zu einer Reihe griechischer Ziele wie Zakynthos, eine Insel westlich von Athen, sind an diesem Wochenende ab 90 Euro zu erhalten, ein Rückflug unter 170 Euro ist aber schwer zu finden.

Pauschalreisen Weil die Tourismuskonzerne viele Reisen noch nicht verkauft haben, sind Restposten zu erhalten.

Schauinsland aus Duisburg verkauft eine Woche Rhodos mit zwei Kindern All-Inclusive für 2400 Euro bei Abflug ab Düsseldorf am 18.10.Alltours bietet eine Woche All-Inklusive bei Heraklion, Kreta, für zwei Erwachsene und ein Kind mit Abflug am Freitag 16.10 für 1458 Euro an, in Rhodos ist eine Woche für 1300 Euro für drei Personen drin. Bei Tui ist eine Woche Kreta im Fünf-Sterne-Hotel Blue Insula Alba für zwei Personen für 1800 Euro mit Halbpension zu erhalten, im Vier-Sterne-Familienhotel TUI Kids Club Alex Beach auf Rhodos sind inklusive Kind All-Inclusive knapp 2000 Euro fällig. Ein Tui-Sprecher: „Wenn man bei den griechischen Inseln flexibel ist, dann kann man auch noch ein entsprechend gutes Angebot bekommen.“

Türkei/Spanien Besonders günstig sind Pauschaltrips in die Türkei, obwohl es an die Küstenorte keine Reisewarnung gibt. Aber die unsichere politische Lage schreckt viele Menschen ab, bei DER Touristic, Schauinsland oder Alltours sind viele Ziele für rund 500 Euro All-Inclusive zu erreichen.

Weil der Bund für ganz Spanien eine Reisewarnung ausgesprochen hat, haben Tui, Schauinsland und DER Touristic alle Reisen nach Mallorca gestrichen, Alltours ist etwas flexibler: Reisen nach Mallorca können auf Wunsch der Kunden gebucht werden. Was dies bedeutet? Die Bürger können reisen. Sie müssen eben nur hinnehmen, dass sie nach der Rückkehr voraussichtlich fünf Tage in Quarantäne müssen. „Viele sind doch sowieso im Home-Office oder schon in Rente“, meint ein Reisemanager, „das ist dann doch verkraftbar.“