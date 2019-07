Langenfeld : Berghausener treffen sich zur Bürgerwerkstatt

Langenfeld Die Bürger in Berghausen treffen sich am Donnerstag, 4. Juli, im Gemeindesaal an der Treibstraße von 18 bis 21 Uhr zur ersten Bürgerwerkstatt „Leben im Stadtteil“. Eingeladen sind alle im Alter von 55 bis 70 Jahren.

Ziel ist es, den Stadtteil weiter zu einem interessanten Wohlfühlort für alle Lebensbedürfnisse zu entwickeln. „Dies gelingt jedoch nur gemeinsam. Wir möchten die Bürger ermutigen, uns ihre Wünsche und Anliegen mitzuteilen. Nur so können wir zusammen bedarfsgerechte Angebote und Projekte entwickeln“, sagt Mona Ende, Koordinatorin für die Stadtteilarbeit in Langenfeld.

Die Teilnehmenden können von Anfang an den Prozess mitgestalten und sich zu Fragen des nachbarschaftlichen Miteinanders, aber auch zu Themen wie Freizeit, Bildung und Engagement, Versorgung und Mobilität, Wohnen und Infrastruktur sowie Pflege und Gesundheit einbringen. Der Arbeitskreis als Zusammenschluss aller Akteure der Seniorenarbeit in Langenfeld nutzt die Ergebnisse, um konkrete Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Bürgern zu entwickeln und umzusetzen.