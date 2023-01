Neues Buch von Juli Zeh Unter, über, zwischen

Unter, über, zwischen – all die Präpositionen in den Titeln sind mit Bedacht gewählt, um die Nähe zu den Lebenswelten der Protagonisten zu unterstreichen. Wirkliche Lebenswelten bitteschön, denn wieder einmal wohnt die weibliche Hauptfigur – wie die Autorin seit 15 Jahren selbst – in der brandenburgischen Provinz. Theresa, 43, verheiratet, zwei Kinder, kämpft um die Existenz ihres Bio-Milchbauernhofs. Das Gefühl, von den Regierenden vergessen worden zu sein, nagt an ihr wie an vielen anderen in einer Region, in der knapp 30 Prozent rechtspopulistische Parteien wählen. „Hier“, sagt sie, „kann man mit niemandem über Literatur oder Weltpolitik reden. Aber dafür stehen die Leute mit beiden Beinen auf dem Boden.“