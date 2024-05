Triennalen in Belgien Brügge sehen und staunen

Architekturbezogene Interventionen wie jene von Mona Hatoum drücken der Triennale Brügge ihren Stempel auf. Am deutlichsten sichtbar wird das bei dem „Tower of Balance“, den das Bangkok Project Studio in der Nähe des König-Albert-I.-Parks errichtet hat. Seinen aus Holz gezimmerten Glockenturm versteht das Architekturbüro aus Thailand als Hommage an Brügges Belfried – den mittelalterlichen Turm. Zur Architektenzunft zählen auch Shingo Masuda und Katsuhisa Otsubo. Ihr Büro, beheimatet in Tokio, hält es mit „Ockhams Rasiermesser“: Höchstmögliche Sparsamkeit ist Trumpf bei ihren Projekten, deren Ausgangsfrage stets lautet: „Is it truly necessary?“