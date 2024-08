Localbook Shop und BiBaBuze bekommen den Deutschen Buchhandlungspreis 2024 Zwei Düsseldorfer unter den Top-Buchhandlungen Deutschlands

Düsseldorf: Die Nachricht erreichte Anja Urbschat-Happ und ihre Frau Annette im Urlaub in London. „Als immer mehr private Nachrichten bei mir reinkamen, habe ich es dann gerafft. Wir standen gerade vor dem Buckingham Palace. Was für eine fantastische Kulisse dafür“, schreibt die Buchhändlerin auf ihrem Instagram-Kanal. Ihr Localbook Shop in der Carlstadt ist einer von zwei Buchhandlungen in Düsseldorf, die für den Deutschen Buchhandlungspreis 2024 nominiert wurden. Auch in Bilk ist die Freude groß, denn BiBaBuZe wird ebenfalls ausgezeichnet.

Verliehen wird der mit bis zu 25.000 Euro dotierte Preis am 8. September in Frankfurt.