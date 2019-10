Kunst : Zwei Bilder für Yad Vashem

Viersen Der in Viersen lebende Künstler Horst Meister schuf berührende Shoa-Werke.

Es sind Künstler wie der Viersener Horst Meister, die ihr Werk auch als Auftrag verstehen: nämlich aufzuklären, zu mahnen und daran zu erinnern, was in all den Jahren droht, in Vergessenheit zu geraten. Doch oft werden engagierte Künstler vor allem für ihre Haltung beachtet, weniger für ihre Kunst. Das droht Horst Meister nicht, weil bei ihm Anliegen und Ausdruck immer ineinander greifen. Seine Arbeiten über Nazi-Terror und Judenvernichtung sind auch deshalb so eindringlich, weil die ästhetische Form in den Dienst der Botschaft gestellt wird.