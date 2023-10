Zusammenarbeit von Julia Stoschek und Kunstakademie Neue Heimat für Kunststudenten

Die bedeutendste Kunstakademie des Rheinlandes und die deutschlandweit wichtigste Sammlerin, was Medienkunst angeht, sie machen zukünftig gemeinsame Sache. Bei einer Pressekonferenz im Headquarter der Julia Stoschek Foundation (JSF) an der Schanzenstraße werden die Details der Allianz am Mittwoch kommuniziert. Kein Schnellschuss, der nach dem Ende des Jubiläums wieder verpufft, sondern eine „langfristige Kooperation“. Die liegt auch Robert Fleck am Herzen: Der Professor für Kunst und Öffentlichkeit betreut die verschiedenen Klassen-Projekte, die zum 250. Jahrestag auf die Schiene gesetzt worden sind.