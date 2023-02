Katholische Bischöfe tagen in Dresden Der Druck auf die Bischöfe wächst

Kräfte gegen Reformbemühungen gab es seit dem Start des Projektes 2019. Doch sind zuletzt die Kritiker noch stärker an die Öffentlichkeit getreten. So hatten der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki sowie die Bischöfe Bertram Meier (Augsburg), Stefan Oster (Passau), Rudolf Voderholzer (Regensburg) und Gregor Maria Hanke (Eichstätt) im Vatikan nachgefragt, ob sie an der Arbeit eines Synodalen Ausschusses mitarbeiten müssten und ob dieser mit dem katholischen Kirchenverständnis in Einklang stünde. Der Ausschuss soll zur Vorbereitung eines Synodalen Rats dienen, in dem auch Laien weiter über Reformen beraten. Die Antwort aus Rom kam prompt: Keine nationale Bischofskonferenz, erst recht nicht der Synodale Weg, sei befugt, ein solches Gremium einzurichten, hieß es.