Kostenpflichtiger Inhalt: Kabarettist Herbert Feuerstein gestorben : „Stöhn, seufz, schnief!“

Düsseldorf Im Alter von 83 Jahren ist Herbert Feuerstein in Erftstadt gestorben. Der frühere „MAD“-Chefredakteur wurde einem breiten Publikum an der Seite von Harald Schmidt in der Satiresendung „Schmidteinander“ bekannt.