Nachruf : Chronist unseres Jahrhunderts

Dieter Forte im Jahr 2005 im Heinrich-Heine-Institut vor Jugendbildern aus dem Jahre 1949. Foto: Bauer Hans-Jürgen/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

BASEL/DÜSSELDORF Im Alter von 83 Jahren ist Dieter Forte in einem Basler Krankenhaus gestorben, einer der wichtigsten Schriftsteller unserer Zeit. Zugleich war er ein Düsseldorfer Autor im Schweizer Exil. Dort lebte er seit den 70er Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder

Sein letztes Buch spielte in einer alten Bibliothek. Es war die Suche nach dem Ursprung der Sprache im Labyrinth der Literatur, das wie jedes echte Labyrinth keinen Ausweg kennt, sondern allein im Verirren Sinn findet. In so einem Labyrinth hatte sich Dieter Forte mit „Als der Himmel noch nicht benannt war“ begeben. Dass er damit sein großes Werk beschließen konnte, ist vielleicht die glückliche Fügung seines Leben gewesen. Forte, einer der großen deutschsprachigen Nachkriegsautoren und der nach Heinrich Heine bedeutendste Dichtersohn Düsseldorfs, ist jetzt im Alter von 83 Jahren gestorben – in Basel, seiner zweiten Heimat, die auch sein Exil ist.

Ein deutsches Autoren-Exil noch im späten 20. Jahrhundert? Es war kein politisches, viel eher ein literarisches. Seine Geburtsstadt schien ihn vertrieben zu haben – durch Missachtung.1970 war es, als sein erstes Drama „Martin Luther & Thomas Münzer oder Die Einführung der Buchhaltung“ am Schauspielhaus uraufgeführt werden sollte. Dann kam die Absage noch während der Probe – nach Interventionen aus dem Rathaus, wie später immer wieder vermutet wurde. Forte, der nie ein Lauter und auch kein Kämpfer gewesen ist, nahm Reißaus. Nach Basel also, wo sein Stück auf die Bühne kam und von dort aus zum Welterfolg wurde, in 50 Sprache übersetzt und bald auch in Tokio und New York zu sehen. Dieter Forte blieb in Basel und wurde (als direkter Nachfolger von Friedrich Dürrenmatt) Hausautor am Theater dort.

INFO Die Lebensverhältnisse des modernen Menschen Herkunft Dieter Forte, am

14. Juni 1935 in Düsseldorf geboren, ließ sich 1962 als freier Autor nieder. 1970 ging er in der Nachfolge des Dramatikers Friedrich Dürrenmatt als Hausautor an das Basler Theater. Themen Im Fokus seines Schreibens standen die Lebensverhältnisse des modernen Menschen unter der Herrschaft von Technik und Kapital.Sein Schaffen umfasst Theaterstücke, Romane, Hör- und Fernsehspiele. Resonanz 1970 machte sein Drama „Martin Luther & Thomas Münzer oder Die Einführung der Buchhaltung“ auch international Furore. In kirchlichen Kreisen löste es heftige Gegenreaktionen aus.

Dass seine Heimatstadt ihn verstieß, hat Forte bis zu zuletzt nicht verwunden. Auch wenn sich Düsseldorf später doch noch ein wenig Mühe gab. 2003 bekam er die angesehene Heine-Ehrengabe, aber eben nicht den großen Heine-Preis. Auch wurde eine Gesamtschule nach ihm benannt. Das vor allem hat ihn gerührt: der Eifer der Schule, das Engagement der Lehrer. Und gerne erzählte er von seiner ersten Begegnung mit der Bildungseinrichtung in einem Telefonat: „Hier Dieter-Forte-Gesamtschule“, meldete sich die Sekretärin ordnungsgemäß. Kurzer Schreck beim Autor, dann seine Replik: „Hier spricht Dieter Forte.“ Darauf folgte am anderen Ende der Leitung ein längeres Schweigen. Eine Anekdote, die ein wenig von Ruhm und Ehre erzählt, aber mehr noch vom Staunen über solchen Ruhm.

So ist Dieter Forte – für Elke Heidenreich der wichtigste deutschsprachige Autor unserer Zeit – immer gewesen: bescheiden, fast schüchtern. Ein Dichter am Rande des Literaturbetriebs, ein Bedenkender, kein Selbstvermarkter. „Ein guter Satz, das ist schon was“, sagt er einmal. Aber keiner beschreibt ihn besser als er selbst es tat in dem Langgedicht über den schreibenden Erasmus von Rotterdam (1466-1536), wie ihn Holbein malte. Die Bildbeschreibung des Humanisten - der ebenfalls in Basel seine letzte Ruhestätte fand - ist Forte zum idealistischen Selbstporträt geworden: mit dem „lächelnden Wahrheitssucher“ und „zornigen Emigranten“, wie es darin heißt, ein Weltbürger, der isoliert in der Erkenntnis ist, „in der Ohnmacht der Vernunft, in der Einsamkeit des Schreibenden, den kränklichen Körper schützend“.

Auch Dieter Forte ist fast sein ganzes Leben krank gewesen, lungenkrank seit jungen Jahren. Darüber hat er später geschrieben in dem Roman „Auf der anderen Seite der Welt“ von 2004, ein düsteres Überlebensbuch. Sein Opus Magnum aber wurde die Tetralogie „Das Haus auf meinen Schultern“, eine über Jahrhunderte reichende Familiensaga. Es ist die Geschichte seiner Familie und ein Epos über die schrecklichen Kriege und verzweifelten Friedensschlüsse, über Untergang und Wiederaufbau. Diese Tetralogie ist als Einheit ein Weltenbuch geworden. Man begreift auf diesen vielen hundert Seiten plötzlich viel von dem Irrsinn hier auf Erden, von unserem Streben, unserem Verzagen, unserem Eifer, von Kunst und Lebenslust. Und von Menschen, die mit rheinisch unbedarfter Leichtigkeit Nazis wurden. Diese Tetralogie steht im Zentrum seines umfänglichen Wirkens, zu dem noch viele Dramen, Hörspiele, Fernsehfilme zählen.

Dass sein letztes, erst vor ein paar Wochen erschienenes Werk „Als der Himmel noch nicht benannt war“ sein Abschiedsbuch werden würde, konnte niemand wissen. Aber man konnte es ahnen, herauslesen aus den Worten und Sätzen auf den nicht einmal 100 Seiten. Es geht darin nicht weniger als um die 5000 Jahre währende Geschichte der Menschheit, die Erschaffung der Welt und die Erfindung der Sprache. Unglaublich, kaum fassbar. Forte war den Menschen auf der Spur mit einer Expedition durch eine große Bibliothek. Wer ihn kennt, weiß, dass dieser wunderliche Ort kein anderer sein kann als die Stätte der „Allgemeinen Lesegesellschaft Basel“ von 1787 mit seinen 75.000 Büchern, fast jeden Tag im Jahr geöffnet und gleich neben dem Münster gelegen.

Sein letztes Buch geriet ihm zur Bilanz und ist uns Lesern ein Trostbuch – mit der Bibliothek als Sinnbild der Ewigkeit. „Die Bücher herrschen über die Vergangenheit“, heißt es. Und „Die Wahrheit ist die Summe aller Widersprüche“, die Realität letztlich „eine Glaubenssache“. Wir begegnen dort dem Gehilfen mit seinem Bücherkarren und dem Mythenschreiber vergraben hinterm Bücherberg. Der Verlust der Worte aber ist das Ende. In fünf eingestreuten Kapiteln wird auch vom Besuch einer Sterbenden berichtet, seiner Ehefrau. Ein Haus mit weißen Räumen und weißen Fluren. „Das ist eine Blume. Das ist eine Wiese. Das ist ein Baum. Das ist ein Fluss“, memoriert der Erzähler am Bett. Da schmilzt die Menschheitsgeschichte zusammen aufs einzelne, letztlich noch verfügbare Wort. „Er legt das Buch zur Seite, schließt die Augen und bleibt in der Stille“, heißt es zum Schluss.