Zum Tod des Komponisten Wolfgang Rihm Der letzte Romantiker

Sein „Konzert in G“ ist so ein Praxis- und Theorietest. Es steht gar nicht in G-Dur, sondern man muss das G auf Italienisch lesen: „Concerto in Sol“. Dieses Sol ist sozusagen die fünfte Stufe eines früheren und in vielen Sprachen noch heute üblichen Tonsystems: Do Re Mi Fa Sol La Si Do.