Gelungener Spielzeitauftakt im FFT Die Wiedergeburt der Wandertaube

Bis es soweit ist, nehmen Anan Fries und Komplizinnen in ihrer Performance „Resurrect in Peace (R.I.P.)“ die Besucher mit auf eine Reise in die Welt der Vögel. Im Englischen steht die Abkürzung R.I.P. für Rest in Peace (Ruhe in Frieden). Anan Fries ersetzt das Ruhen in „wieder auferstehen“ (engl. resurrect) und gibt bereits im Titel einen Hinweis auf das Ziel ihrer Inszenierung: Es geht darum, dem Menschen die Dimensionen seiner Taten aufzuzeigen. Schau genau hin, was du da ausgerottet hast, ist die Botschaft.