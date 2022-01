Rückblick auf die Kriwet-Ausstellung : Spiel mit den Möglichkeiten der Kommunikation

Düsseldorf Zum Abschluss der Kriwet-Ausstellung im Heine-Institut ging es noch einmal um die Frage der Einordnung dieses Düsseldorfer Multi-Talents.

Drei Monate lang war Ferdinand Kriwet wieder sichtbar in seiner Heimatstadt Düsseldorf . Eine Sonderausstellung des Heinrich-Heine-Instituts widmete sich dem 1942 als Sohn eines Würstenchenbudenbesitzers („Kriwets Schnellimbiss“) geborenen Medien-Künstler, der durch seine Arbeiten in den 1960er- und 1970er Jahren weltbekannt wurde. Begleitend zur Ausstellung gab es Gespräche über Kriwets Bedeutung als Autor, ebenso wie über seine Rolle im Kreis der legendären Künstlerkneipe „Creamcheese“.

Anlässlich der Finissage dieser Ausstellung sprach der Kurator Enno Stahl mit Gregor Jansen über die Frage, wie man Ferdinand Kriwet kunsthistorisch einordnen sollte. Als Direktor der Kunsthalle hatte Jansen den ihm gut bekannten, damals in Dresden lebenden Künstler 2011 mit einer Retrospektive zumindest ideell wieder mit Düsseldorf verbunden. Kriwet so einfach in eine Schablone zu stecken, also Schriftsteller, Video-Aktivist oder Visual-Art-Grafiker, das alles ergibt für Jansen ein falsches Bild: „Wenn überhaupt eine Bezeichnung angemessen ist, dann ist Kriwet ein Mixed-Media-Künstler.“