Zum heutigen Dreikönigstag Der schwere Fehler der heiligen Magier

Fragen über Fragen am Dreikönigstag, der an diesem Freitag das Hochfest der Erscheinung des Herrn (Epiphanie) etwas in den Hintergrund treten lässt und in Köln ein volkstümlicher Feiertag ist. Schließlich liegen dort die mutmaßlichen Überreste der biblischen Gestalten, im opulenten Dreikönigsschrein des Doms. Doch die Geschichte ihrer Reliquien beginnt nicht in der gotischen Kathedrale – die es übrigens ohne die Gebeine gar nicht geben würde –, sondern im italienischen Mailand: Wir schreiben das Jahr 1162, als Kaiser Friedrich Barbarossa zum Sturm auf die oberitalienische Stadt bläst. Sehr hilfreich ist ihm dabei Rainald von Dassel, der Kanzler des Heiligen Römischen Reiches und nebenbei auch Kölner Erzbischof ist. Die Schlacht endet siegreich, und der Lohn ist durchaus üppig: Von Dassel werden die Dreikönigsreliquien übergeben, die bis dahin in einer Mailänder Kapelle aufbewahrt wurden.