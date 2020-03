Literatur : Ein Erzähler für die Jugend

Klas Ewert Everwyn. Foto: RP/Judith Michaelis/Ina Maria von Ettingshausen

Zum 90. Geburtstag des Düsseldorfer Schriftstellers Klas Ewert Everwyn.

Von Lothar Schröder

Klas Ewert Everwyn hat einen Faible für Quertreiber, für Menschen, die sich widersetzen, wenn sie etwas nicht für richtig halten. Und weil besonders solche Charaktereigenschaften an nachfolgende Generationen weitergegeben werden sollten, ist Klas Ewert Everwyn auch ein Jugendbuchautor geworden. Ein erfolgreicher zudem, was man nicht immer an Ehrungen ablesen sollte – die es unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 1986 aber auch gab –, sondern an der großen Zahl seiner jungen Leser.

Für die hat er sogenannte engagierte Literatur geschrieben, darunter das Buch „Dormagener Störfall von 1996“. Anlass war damals eine Betriebsstörung in den Bayer-Werken, und Everwyn strikte daraus einen Unfall mit verheerenden Ausmaßen. Die Aufmerksamkeit war groß.

Klas Ewert Everwyn ist gebürtiger Kölner, war dort auch zur Schule gegangen und hatte nach seinem Einsatz als damals 15-jähriger Fronthelfer ganz „unliterarisch“ zunächst in der Bürokratie Karriere gemacht: als Regierungsangestellter in Düsseldorf, städtischer Beamter in Neuss und schließlich als Beamter im Dienst des Landes NRW wieder in Düsseldorf.

Doch seine Romane und Hörspiele sind für ihn immer mehr als nur ein Ausgleich zum bürgerlichen Beruf gewesen. Die Bücher sind ihm eine Berufung und die Autorenkollegen der erweiterte Kreis seiner Familie. Auch darum ist er Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland, im Verband deutscher Schriftsteller und gehörte ins Umfeld der Gruppe 61, also zu jenen Autoren, die vor allem die Arbeitswelt beschreiben wollten. Klas Ewert Everwyn hat sich in vielen Themen wohlgefühlt; in der Geschichte, in der Gegenwart und immer wieder im Fußball

Manchmal lagen die Themen auch direkt vor seiner Haustüre, wie bei seiner Novelle „Der Opfergang des Polizisten Franz Jürgens“, die vor fünf Jahren erschien. Everwyns Schreibstube liegt nämlich direkt gegenüber dem Düsseldorfer Polizeipräsidium, wo sich in den letzten Kriegstagen Ungeheuerliches ereignet hatte: Jürgens, Kommandeur der Ordnungspolizei, wollte den amerikanischen Truppe die Stadt kampflos übergeben und sie dadurch vor weiteren Zerstörungen bewahren. Doch Nazis verhafteten und exekutierten ihn, einen Tag vor Einmarsch der Alliierten.