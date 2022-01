80 Jahre Wannseekonferenz : Die Zukunft der Erinnerung

Das Haus der Wannseekonferenz ist seit 1989 Erinnerungsstätte. Foto: dpa/Annette Riedl

Vor 80 Jahren gaben die Nazis in einer Villa am Wannsee ihre Mordpläne am jüdischen Volk zu Protokoll. Es wird schwieriger, das Unfassbare begreiflich zu machen.

Acht Jahrzehnte nach der Wannseekonferenz zur planmäßigen Vernichtung der europäischen Juden wird die Frage nach der Zukunft der Erinnerung drängender. Es gibt im Jahr 2022 kaum mehr Zeugen, die leibhaftig berichten könnten, wie grauenvoll die Konsequenz dessen war, was bei jener „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ verabredet wurde, zu der SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich für Montag, den 20. Januar 1942, eingeladen hatte. Esther Bejarano und Erna de Vries, zwei Frauen, die Auschwitz-Birkenau überlebten und bis zuletzt in deutsche Schulklassen gingen, um zu berichten, was ihnen und anderen KZ-Insassen angetan worden war, sind in den vergangenen Monaten hochbetagt gestorben, ebenso David Dushman, ihr letzter noch lebender Befreier. Erfahrungsgeschichte erlischt.

Persönliche Schicksale waren es, die das Unfassbare halbwegs begreifbar machen. Auch das, was vor 80 Jahren in knapp 90 Minuten beschlossen und in kalter Beamtensprache zu Protokoll gegeben wurde. Es wird schwieriger werden, den Nachgeborenen zu vermitteln, welche Bedeutung diese Vergangenheit für die Gegenwart hat. Staatliches Gedenken versteht sich von selbst und mag helfen, dass es nicht bei einer bloßen Abstandsmessung zwischen Damals und Heute bleibt. Aber Symbole neigen zur Abnutzung, Formeln zum Verschleiß.

Info Neuverfilmung des „Besprechungsprotokolls“ Film Anlässlich des 80. Jahrestags der historischen Wannsee-Konferenz zeigt das ZDF den gleichnamigen Film von Matti Geschonneck. „Die Wannseekonferenz" schildert anhand des von Adolf Eichmann gezeichneten „Besprechungsprotokolls" das Treffen führender Vertreter des NS-Regimes am 20. Januar 1942. Der Film wird von einordnenden Angeboten begleitet. Ausstrahlung Montag, 24. Januar 2022, 20.15 Uhr ZDF-Mediathek Ab Mittwoch, 19. Januar 2022

Die prachtvolle ehemalige Fabrikantenvilla am Großen Wannsee in Berlin ist eine Adresse, die bei dem Versuch helfen kann, Gegenwartsferne zu überwinden. Während Reichskanzlei und „Führerbunker“ schon in den 80er Jahren Plattenbauten wichen, Hitlers „Berghof“ von den Bomben der Alliierten pulverisiert, die Ruinen der SS-Zentrale an der Prinz-Albrecht-Straße planiert wurden, existiert ein Tatort der Nazis noch immer: das „Haus der Wannseekonferenz“. Seit 1989 ist es Erinnerungsstätte – 40 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik konnte sie dann doch eröffnet werden.

Dort, im ehemaligen Gästehaus der SS, ist nicht etwa die Entscheidung zur Vernichtung der Juden gefallen. Das Morden war damals bereits in vollem Gange. Im eroberten Polen und hinter der vorrückenden Ostfront seit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 waren schon 500.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger Massenerschießungen oder Vergasungen zum Opfer gefallen. Ende September 1941 hatten deutsche Einsatztruppen allein in der Schlucht Babyn Jar nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew innerhalb von 48 Stunden 33.000 Jüdinnen und Juden erschossen. In den Ghettos verelendeten zu dieser Zeit Hunderttausende, auch die Errichtung von Vernichtungslagern hatte begonnen. Seit Oktober 1941 lief die Deportation deutscher Juden in die eroberten Gebiete im Osten.

„Im Osten“ sollten nun nicht nur sie, sondern insgesamt über elf Millionen europäische Juden den Tod finden, was Adolf Eichmann, der Protokollführer der 15-köpfigen Runde aus Staatssekretären, Partei- und SS-Funktionären mit den folgenden Sätzen sorgsam zu umschreiben suchte. „In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist."

Knapp 20 Jahre später präzisierte der gebürtige Solinger Eichmann, dem nach seiner spektakulären Entführung durch den Mossad 1961 in Israel der Prozess gemacht wurde, um was es in der Konferenz wirklich ging: „Es wurde vom Töten und Eliminieren und Vernichten gesprochen.“ Dem Jerusalemer Bezirksgericht lag seinerzeit erstmals eine Original-Kopie des Wannsee-Protokolls vor, das 16. und offenbar einzig verbliebene von insgesamt 30 Exemplaren, das erst 1947 in einer ausgelagerten Aktenkiste des Auswärtigen Amtes entdeckt worden war und deshalb bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen nicht als Beweis für die Planung des Holocausts hatte Verwendung finden können.

Adolf Eichmann war nicht nur der Protokollant der Wannseekonferenz, sondern als Referatsleiter im Berliner Reichssicherheitshauptamt verantwortlich für Verfolgung, Vertreibung und Deportation, somit mitschuldig an der Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Die Anklage und das Verfahren gegen ihn fand damals international größte Beachtung und lenkte auch im Nachkriegsdeutschland erstmals den Blick auf die in der öffentlichen Wahrnehmung verdrängten Opfer der Nazi-Verbrechen – in einer Zeit, als sich die meisten Deutschen vor allem selbst als Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sahen. Der Fall Eichmann wurde so zu einem wichtigen Impulsgeber für die später in der Bundesrepublik beginnenden Strafprozesse zu Verbrechen des Nationalsozialismus.

Es hat dennoch großer Mühen bedurft, um im Land der Täter schließlich zu akzeptierten Wahrheiten über den Judenmord zu gelangen. Großartig, dass dieses Unterfangen gelang. Aber jener Kampf, der eine neue Zivilgesellschaft auszeichnete, ist ebenfalls bereits Teil der Geschichte und beginnt zu verblassen. Zeit ist unbarmherzig, die Generation Aufarbeitung tritt allmählich ab. Nachlassende Neugier an dem, was geschah, schafft Raum für Relativierungen und für eine um sich greifende neue Menschenfeindlichkeit.

Das wäre Grund genug und vielleicht sogar ein Leichtes, antisoziales Verhalten, das Anzweifeln rechtsstaatlicher Prinzipien und das dreiste Leugnen von Tatsachen bei jeder Gelegenheit in Zusammenhang mit dem Beginn des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte zu bringen. Vielleicht ist das die Zukunft der Erinnerung, wenn es keinen mehr gibt, der davon aus eigener Anschauung berichten kann. Es würde mehr Zivilcourage erfordern, aber dann wäre Vergangenheit nicht museal, sondern gegenwärtig.