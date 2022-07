“Violeta“ - der neue Roman von Isabel Allende : Im ewigen Geisterhaus

San Francisco Liebe, Last und Politik sind die Zutaten, mit denen Isabel Allende ihre großen Familiensagen würzt. Zu ihrem bevorstehenden 80. Geburtstag ist mit „Violeta“ein neuer Roman der lateinamerikanischen Autorin erschienen.

Am 2. August wird die aus Chile stammende, seit mehr als drei Jahrzehnten in Kalifornien lebende Schriftstellerin 80 Jahre alt. Ihr Statement zum Geburtstag ist ein neuer Roman, „Violeta“, der so lakonisch beginnt, wie eben viele Allende-Bücher beginnen: „Ich kam an einem stürmischen Freitag des Jahres 1920 zur Welt, im Jahr der Seuche.“ Das ist der Ton, mit dem Allende ihre Leser in die Arme schließt und sie mit kleinen Reizwörtern kitzelt. Seuche? Die gehört doch längst zu unserem Alltag! Auch wenn diesmal die furchtbare Spanische Grippe gemeint ist, so darf sich das betroffene Romanensemble unserer Solidarität sicher sein.