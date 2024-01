Das neue Buch von Haruki Murakami In einer Bibliothek der Träume

Und so ist „Die Stadt und ihre ungewisse Mauer“ jetzt zu Murakamis 75. Geburtstag auch hierzulande erschienen. Es ist ein fantastischer Roman über die Liebe und die Literatur. Und darüber, dass einem beide eine andere Welt eröffnen können. Der namenlose Ich-Erzähler ist 17, als er sich in das ein Jahr jüngere Mädchen verliebt. Zusammen gehen die beiden am Flussufer spazieren und hängen ihren Fantasien nach. Gemeinsam malen sie sich jene geheimnisvolle Stadt mit hohen Mauern aus, in der, wie das Mädchen sagt, ihr „wahres Ich“ wohne. Nur, wer seinen Schatten abgibt, darf sie betreten. Bald findet sich auch der Erzähler in dieser Stadt wieder – als „Traumleser“ in einer Bibliothek, in der keine Bücher, sondern Träume in eiförmigen Kokons darauf warten, entschlüsselt zu werden.