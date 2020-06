Jubiläum : Hitchcocks „Psycho“ wird 60

Los Angeles Die berühmteste Duschszene der Welt zählte 52 Schnitte und wurde der größte Kassenerfolg des britischen Regisseurs. Die Produktion war für vier Oscars nominiert, ging am Ende aber leer aus.

(dpa) Bei „Psycho“ hat sich Alfred Hitchcock, der „Master of Suspense“, selbst übertroffen. Der Film, der am 16. Juni vor 60 Jahren in New York Premiere feierte, ängstigte ein Millionenpublikum, brachte dem britischen Regisseur den Ruf als „Horrorfilmer“ ein, bescherte ihm seinen größten Erfolg an den Kinokassen, brach mit vielen Hollywoodregeln – und machte Duschen unbeliebt.