Vor 25 Jahren starb Falco Oh-oh-oh, Amadeus!

Was haben Anton Karas und Falco gemeinsam? Beide waren nicht nur gebürtige Wiener, beide hatten auch einen Nummer-Eins-Hit in den US-Charts: der eine 1950 mit der wohl berühmtesten Zithermelodie der Welt aus „Der dritte Mann“ mit Orson Welles, der andere 1986 mit dem Hit „Rock Me Amadeus“ über den wohl berühmtesten Vertreter der Wiener Klassik, Wolfgang Amadeus Mozart. Kurzum: The Wiener took it all. Nun sind alle drei schon tot, aber nur einer von ihnen starb vor exakt 25 Jahren bei einem Autounfall: Das war Falco.