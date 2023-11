Zum 100. Geburtstag der legendären Sängerin Die Magie der Maria Callas

Machterhaltung, Exaltiertheit, wenig Liebe: In dieser toxischen Familienaufstellung ging Callas an der Mailänder Scala unter Victor de Sabata als Siegerin hervor. Ihren Ehemann sang diese Lady schon mit den ersten Tönen an die Wand. Die Callas spuckte Hass, sie geiferte, sie verhöhnte, sie triumphierte, sie trieb alles in die Extreme, und am Ende wurde sie von den Schatten verfolgt. Die Arie „Una macchia è qui tuttora“, in der sich die Lady das Blut von den Händen abwischen will, das dort gar nicht klebt, ist bei Callas sängerisch ohne Vergleich.