Kunst : Zürich ehrt Harald Naegeli – den „Sprayer von Zürich“

Zürich / Düsseldorf Der Künstler bekommt den mit 50.000 Franken (etwa 47.000 Euro) dotierten Kunstpreis der Stadt Zürich. Wegen seiner Graffiti-Kunst musste er 1984 eine sechs monatige Gefängnisstrarfe in der Schweiz verbüßen.

(los) Nun wird Harald Naegeli von seiner Geburtsstadt doch noch hoch geehrt. So wird Zürich ihm den mit 50.000 Franken (etwa 47.000 Euro) dotierten Kunstpreis der Stadt zuerkennen. Der weithin bekannte „Sprayer von Zürich“ sei eine künstlerische Ausnahmepersönlichkeit.Hartnäckig wie wenige sonst habe er mit seinen Interventionen im öffentlichen Raum einen normativen Kunstbegriff wie auch ein vorherrschendes, institutionell ausgerichtetes Kunstverständnis in Frage gestellt, heißt es in der Begründung. Und: „Mit seiner Überzeugung, dass Kunst immer wieder die von der Gesellschaft abgesteckten Grenzen überschreiten muss, eckt er an.“ Und das so sehr, dass der heute 80-jährige „Sprayer von Zürich“ für seine anarchische Graffiti-Kunst 1984 eine sechs monatige Gefängnisstrarfe in der Schweiz verbüßen musste. Zuvor war er mit internationalem Haftbefehl gesucht, in Deutschland verhaftet und an sein Heimatland ausgeliefert worden. 35 Jahre lebte er dann in Düsseldorf, zeichnete er an seiner Urwolke und sprayte gelegentlich seine Figuren an Häuser und Wänden. Das „Düsseldorf Exil“ nannte er diese Jahre. Im vergangenen Jahr durfte der selbsternannte Schweizer Staastfeind mitten in Zürich im Kirchtrum des Grossmünsters einen „Totentanz“ sprayen – nach 14 Jahren Bemühungen um eine Erlaubnis. „Das Grossmünster in Zürich ist das Symbol des Protestantismus dieser Stadt, und meine Kunst ist Protest im utopischen und politischen Sinn, sie ist genau in dieser Kirche am richtigen Ort“, sagt er uns damals. Zuletzt tauchten während des Corona-Lockdown in der Stadt Zürich Graffiti mit Totentanz-Motiven an privaten und öffentlichen Bauten auf, bei denen Harald Naegeli als Urheber angenommen wird. Diese will die „Fachstelle Kunst im öffentlichen Raum“ nun ehralten.