Vier Tage ist die Düsseldorfer Kö literarisch Bücherbummel zu Pfingsten wieder allein

Der Bücherbummel wird in diesem Jahr wieder eigene Wege gehen. Jedoch nicht ganz aus eigenen –(freien?) Stücken. So wird es zum viertägigen Bücherstöbern auf der Kö erstmals kein begleitendes Literaturprogramm mehr geben. Denn kurz nach dem Bücherbummel 2023 hatte sich Michael Serrer, bis vor wenigen Tagen Leiter des Literaturbüros NRW, bei den Verantwortlichen des Bücherbummels gemeldet und ihnen mitgeteilt, das 14-tägige Literaturprogramm künftig Mitte Oktober veranstalten zu wollen – und somit nicht mehr parallel zum Bücherfest. Das erklärte gestern bei der Vorstellung des inzwischen 37. Düsseldorfer Bücherbummels Jürgen Kron, Leiter des Droste-Verlags. Die Existenz des Literaturfestes auf Düsseldorfs Flaniermeile zu Pfingsten ist damit zwar nicht gefährdet; und die Stadt hat in diesem Jahr ihre Förderung sogar um 10.000 Euro auf nunmehr 50.000 Euro angehoben. Doch natürlich wird dieser Schritt bedauert. Zu schön schien lange Zeit der kulturelle Dreiklang im Frühjahr zu sein: mit Bücherbummel, den Literaturtagen sowie der Jazz Rally. Nachdem bereits im Oktober des vergangenen Jahres sich das Jazz-Spektakel allgemein verabschiedete und nur noch in einem kleineren Format in Bilk weitergeführt werden soll, nehmen nun auch die Literaturtage Abschied vom Bummel.