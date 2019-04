Ermittlungen gegen „Zentrum für politische Schönheit“ : „Ein Frontalangriff auf Meinungs- und Kunstfreiheit“

Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt seit November 2017 gegen die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit einer Mahnmal vor dem Wohnhaus von AfD-Politiker Björn Höcke – wahrscheinlich. Die Gruppe protestiert gegen die Ermittlungen.

Das ZPS hatte am 22. November 2017 in Sichtweite des Wohnhauses von Björn Höcke im thüringischen Bornhagen einen verkleinerten Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals enthüllt, eine Reaktion auf Aussagen des AfD-Politikers. Der hatte die Gedenkstätte zuvor als „Denkmal der Schande“ bezeichnet. Die Aktion rief bei Fürsprechern und Gegnern des Zentrums für politische Schönheit ein breites Echo hervor – eine Woche später, am 29. November, nahm schließlich die Staatsanwaltschaft Gera ihre Ermittlungen auf, wie aus der Landtags-Anfrage hervorgeht. So wird in Thüringen zurzeit gegen eine links- und eine rechtsextreme Gruppe, gegen eine Gruppe von Holocaustleugnern, gegen ein Netzwerk von Fußball-Hooligans wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt und eben gegen die Künstlergruppe. Die hatte wegen des Mahnmals allerdings schon einmal recht bekommen. Das Landgericht Köln sah die Aktion in einem Urteil von März 2018 von der Kunstfreiheit gedeckt.