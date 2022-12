Wort des Jahres 2022 Ein ganzes Jahr in einem Wort

Jetzt, knapp zehn Monate später, darf Scholz schon ein bisschen stolz sein, er ist ja nun wirklich kein Mann der großen Worte wie etwa Willy Brandt es war, dessen Formel „mehr Demokratie wagen“ den Älteren noch gut in Erinnerung geblieben ist (im Gegensatz zum Motto von „Autokanzler“ Gerhard Schröder: „mehr Volkswagen“), aber Scholz’ „Zeitenwende“ ist irgendwie doch an ihm und in den Köpfen der Leute hängen geblieben. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden hat die Vokabel jetzt zum „Wort des Jahres“ gekürt.