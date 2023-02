Kunst von Andreas Schmitten Der Mensch unter Strom

Andreas Schmitten (Jg. 1980) startete einst mit einer bunten Lego-Ästhetik in der Galerie Linn Lühn, machte durch den Umbau im Schmela-Haus und die Verwandlung des Wohnhauses von Peter und Irene Ludwig in eine knallige Barbie-Hütte von sich reden. Heute, da er von den mächtigen Galerien Schönewald und König vertreten und von Sammlern wie Gil Bronner gekauft wird, sucht er nach der Figur des Menschen, die ihm allerdings nicht ganz geheuer ist. Zur Eröffnung im Malkasten wurde sogar ein Drink in der Beuys-Bar für ihn gemixt.