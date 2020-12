Kostenpflichtiger Inhalt: Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln : „In Köln ist jetzt absolute Offenheit angesagt“

Professor Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Foto: Harald Oppitz

Interview Münster Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki steht in der Kritik, 2015 nach der Prüfung von Personalakten eines mutmaßlichen Missbrauchs den Fall nicht an den Apostolischen Stuhl in Rom gemeldet zu haben. Für den ZdK-Präsident ist jetzt die Veröffentlichung aller bisher zurückgehaltener Dokumente und Analysen zwingend notwendig.