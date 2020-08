Schauspiel-Premiere : Peter Handke erforscht einen Suizid

André Kaczmarczyk in „Zdenek Adamec“ von Peter Handke. Foto: dpa/Barbara Gindl

Salzburg „Zdenek Adamec“, das neue Stück des umstrittenen Autors, wurde bei den Salzburger Festspielen im dortigen Landestheater uraufgeführt.

Im Salzburger Landestheater sieht es im Saal weitaus luftiger aus als in der riesigen Felsenreitschule bei Strauss‘ „Elektra“: Im knapp 700 Zuschauer fassenden Saal des neobarocken Theaters sind die Corona-Abstände beruhigend großzügig bemessen, auch vor dem Haus und im Foyer kommt es nicht zu den gefürchteten Verdichtungen. Die Uraufführung von „Zdenek Adamec“ musste aus Kapazitätsgründen für Publikum und Presse entzerrt werden, daher gibt es eine Voraufführung, bei der für Festspielverhältnisse nun eine ungewöhnlich lockere, gelassene Stimmung herrscht.

Für die Uraufführung am nächsten Abend haben sich allerdings einmal mehr die „Mütter von Srebrenica“ zu einer Protest-Demo angesagt, der Nobelpreisträger ist eben nach wie vor eine höchst umstrittene Figur. „Eine Szene“ hat Peter Handke sein neues Werk lapidar untertitelt, als Buch ist es bereits erschienen, in Salzburg kommt eine leicht gekürzte Fassung des Textes auf die Bühne des Landestheaters.

In „Zdenek Adamec“ gibt es keine festgelegten Rollen, Handke erzählt auch keine Geschichte, sondern kreist in bildreichen Abschweifungen und teils skurrilen Assoziationen um die Selbstverbrennung des 18-jährigen Zdenek Adamec auf dem Prager Wenzelsplatz im März 2003, die dieser als Protest über den Zustand der Welt verstanden wissen wollte, wie er in einem Abschiedsbrief bekannte.