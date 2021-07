Open-Air-Konzert im Zakk : Love Machine feiert Heimspiel mit neuem Album

Die Düsseldorfer Band „Love Machine“ feierte im ausverkauften Open-Air-Konzert ihr viertes Album. Für „Düsseldorf-Tokyo“ haben die Musiker Geschichten vor der eigenen Haustüre gesammelt. Die Mischung kam gut an beim Publikum.

Heimspiel für Love Machine mit Verlängerung. Gleich an zwei Abenden heizte die Band am Wochenende im Zakk-Biergarten vor ausverkauftem Haus dem Publikum kräftig ein. Das vierte Album „Düsseldorf – Tokyo“ war erstmals live zu hören.

Es heißt, Geschichten liegen auf der Straße, man muss nur genau hinschauen. Love Machine müssen dazu gar nicht in die Ferne schweifen, sie werfen einen Blick vor die Haustür ihrer Heimatstadt. Da findet sich genug Stoff für ein ganzes Album. Das trägt dann auch Düsseldorf im Titel und gleich noch eine weitere Metropole mit Verbindung an den Rhein: Tokio. Das Quintett spiegelt in den Songs die eher dunkle etwas schmuddelige Seite der Stadt beispielsweise im Stück „Hauptbahnhof“. Es geht um Sucht, Abstürze und Freundschaft, vorgetragen von Marcel Rösches tiefer Bassstimme. Der scheut sich nicht, der Poesie mancher Texte Dada gegenüberzustellen, wie etwa in „Golo Mann“ oder klare Statements gegen „jede Form von Gewalt und Ausgrenzung“ abzugeben, wie Rösche betonte.