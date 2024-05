Markus Berger las aus „Irre Wolken“ Der diskrete Charme der Psychiatrie

„Das ist kein Psychiatrie-Roman“, sagt Berges. „Es ist ein Heimatroman, aber vor allem ist es ein Liebesroman.“ Es geht um die Dorfdisco Odeon in Münster, in der zufälligerweise in jedem Publikum, vor dem er gespielt habe, schon mal jemand war. Auch in Düsseldorf heben kichernd ein paar Zuhörer im mittleren Alter die Hand. Es geht um die Absurdität der Jugend, das Nicht-Ankommen bei Mädchen. Im Alltag der Psychiatrie spielt auch Gewalt eine Rolle. Aber Berges ist es wichtig, die Geschlossene nicht als exotischen Ort darzustellen. „Man fühlt sich trotz allem sicher“, erzählt er aus seinen eigenen Erfahrungen. „Vielleicht werde ich mal geschlagen, aber mir wird nichts passieren.“ Die Psychiatrie, in der er damals gearbeitet hat, gibt es heute noch.