Neuer Netflix-Hit Warum die Serie „XO, Kitty“ so viel Spaß macht

Die Ausgangssituation ist sehr gaga, sie macht gleich klar, hier ist man richtig. Kitty will nämlich küssen, zum ersten Mal, sie sei bereit, sagt sie. Und weil ihr Crush in Südkorea lebt, sie aber in den USA, meldet sie sich heimlich an dessen Schule an, fliegt 10.000 Kilometer in allerbester Stimmung und steht schließlich mit geschürzten Lippen in Seoul. Ihre Schule, und das zeigt, wie der Humor in dieser Serie funktioniert, heißt übrigens „Korean Independent School of Seoul“. Kurz: KISS.