Wiederbegegnung mit einem Klassiker : In Klausur auf Reisen gehen

Düsseldorf Das Buch zur Zeit: Xavier de Maistre schrieb im Hausarrest „Reise um mein Zimmer“.

Natürlich ist es nicht dasselbe, aber ein bisschen fühlt sich das alles gerade schon so an wie: Hausarrest. Dass dieser Zustand aber auch seine guten Seiten hat und dass man sogar in Klausur reisen kann, zeigt das Beispiel des französischen Schriftstellers Xavier de Maistre. Der lebte von 1763 bis 1852, er war viel unterwegs, sogar mit der Montgolfière ist er gefahren, aber dann hat er Mist gemacht: Er hat sich duelliert. Also wurde er zu sechs Wochen Hausarrest verurteilt, abzusitzen in seiner Dachgeschosswohnung in Turin. Erstmal nicht so schön zwar für einen weltläufigen Bürger, doch de Maistre hat das Beste draus gemacht, weswegen er uns heute wieder einfällt.