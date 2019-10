„Frau Sonne sendet lichte Strahlen“, diesmal in Wittlaer am Ort der Mündung des Schwarzbachs in den Rhein: So könnte mit Lea (l.), Lara und Helena aus dem Kinder- und Jugendchor St. Remigius Wittlaer der dritte Akt der „Götterdämmerung“ beginnen. Foto: Endermann, Andreas (end)