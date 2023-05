Von der Heydt-Museum Wuppertal Neue Bilderbank bringt Kunst zurück ins Licht

Ein Politiker würde es wohl „Doppelwumms“ nennen, Roland Mönig formuliert es so: „Es ist ein absoluter Knaller.“ Der Leiter des Wuppertaler Von der Heydt-Museums könnte in diesen Tagen nicht glücklicher sein: Gleich zwei Trümpfe kann er ausspielen, um sein Haus in der Wuppertaler Innenstadt weiter fit für die Zukunft zu machen. Mit dem „Knaller“ ist zunächst der prominente Neuzugang in der Gemäldesammlung gemeint: Zwischen Jasper Jones, Robert Rauschenberg und Richard Hamilton füllt jetzt ein Werk von Peter Roehr (1944 - 1968) eine ganze Wand. „FO-49“ ist eine großformatige Fotomontage mit dem wiederkehrenden Motiv eines alten VW-Käfer-Kotflügels. Roehr fertigte es im Jahr 1965 im Rahmen einer ganzen Reihe von Fotomontagen, als deren Grundlage er Werbebroschüren von Volkswagen nutzte. Das Spiel mit den sich wiederholenden Formen, Spiegelungen und Lichtreflexen ist charakteristisch für Roehrs Schaffen. Und es passt perfekt in diesen Ausstellungsraum der Pop Art.