Gedenken an Raimund Hoghe Getanzte Sehnsucht nach Liebe

Hoghe verband Vieles mit seiner Heimatstadt: Dort erlebte er als Statist seine ersten Theatermomente, dort arbeitete er von 1980 bis 1989 als Dramaturg bei Pina Bauschs Tanztheater, bevor er selbst wagte, als Choreograf und Tänzer eigene Wege zu gehen. Sein Körper – er litt an einer starken Rückgratverkrümmung – entsprach „nicht den herkömmlichen Vorstellungen von Schönheit“, wie er selbst schrieb. Trotzdem stellte er sich häufig als Protagonisten ins Zentrum seiner Stücke. Er verarbeitete gesellschaftsrelevante Fragen und kam immer wieder auf Antworten, die der Körper vorgibt. In Frankreich hochverehrt und mit Preisen dekoriert, erhielt er in Deutschland 2020, kurz vor seinem Tod, den Deutschen Tanzpreis.