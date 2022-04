Premiere im Schauspielhaus : Aus dem Leben von Abeitsmigranten

Düsseldorf Die Inszenierung „Working Class“ thematisiert das Leben von Dienstleistern, ohne die der Laden nicht laufen würde – Menschen, die gegen Geldmangel und um soziale Anerkennung kämpfen.

So wie auch nach anderthalb Stunden „Working Class“ im Kleinen Haus. Auf der Bühne steht die zweite oder dritte Generation nach den sogenannten „Gastarbeitern“ der sechziger und siebziger Jahre. Wirtschaftlich sind sie kaum weitergekommen als ihre Eltern und Großeltern. Eine Grundbildung mit Hauptschule mag damals noch die Illusion erzeugt haben, dass sozialer Aufstieg für jedermann möglich ist. Längst ist dieser Traum geplatzt. In der Regie von Bassam Ghazi und choreografiert von Yeliz Pazar treten Menschen an die Rampe, die der sozialen Brandmauer auf der Bühne und in ihrem Leben ein paar Risse verpassen wollen. „Mein Name ist Ausländer“ sagen sie unisono und berichten von nicht enden wollenden Arbeitstagen, ständigem Geldmangel, herablassendem Gebaren der Arbeitgeber und alltäglichem Rassismus . Indem sie sich, durchaus im Sinn von Karl Marx, als Arbeiterklasse definieren, fühlen sie sich stärker. Zusammen ist man halt weniger allein.

Eigentlich aber ist der phasenweise sehr unterhaltsame Abend eine Hommage an Semra Ertan. Im türkischen Mersin geboren, kam sie 1971 als Jugendliche nach Kiel. Sie arbeitete in verschiedenen Berufen, schrieb aber gleichzeitig auch über 350 Gedichte. Einige davon wurden damals in Zeitungen abgedruckt. Ihr Thema waren die Probleme und Sorgen von Arbeitsmigranten. „Wenn wir alle zurückkehren würden, wer machte dann die schmutzige Arbeit?“ fragte sie in einem Radiogespräch. Am 24. Mai 1982 übergoss sich Semra Ertan in Hamburg öffentlich mit Benzin und zündete sich an. Zwei Tage später starb sie an ihren Verbrennungen.