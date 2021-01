Interview mit Wolf Maahn : „Wir können immer noch beim Duschen singen“

Foto: Angelika Maahn

Wolf Maahn ist eine Institution in der deutschen Rocklandschaft. Im Interview spricht der 65-Jährige über Klimawandel, Glück im Pandemie-Unglück – und seinen Versuch, die Querdenker zu verstehen.

Von Reinhard Franke

Wie geht es Ihnen in dieser für Musiker so schwierigen Corona-Zeit?

Wolf Maahn: Wir können nicht auftreten, das ist beschissen. Aber es geht vielen gerade nicht besonders gut, also was soll's. Wir können ja immer noch beim Duschen singen.

Was machen Sie gerade und wie sah so Ihr Leben in den vergangenen Monaten aus?

Maahn: Es gibt jede Menge wofür ich nicht genug Zeit hatte in all den Jahren on the road und im Studio - die Familie oder mich selbst, neue Musik entdecken, Zeitung lesen, Aufräumen, Reparieren. Es ist eine Zeit um sich mal wieder zu besinnen. ‘Und immer führt die Reise zu uns selbst‘, wie ich schon in „Flucht nach vorn“ singe.

Inwieweit gibt es jetzt aufgrund der Pandemie schnellere Pläne für ein neues Album? Ist das kopfmäßig der einzige Ausweg?

Maahn: Bis jetzt versuche ich das als Pause zu nutzen, um aufzutanken. Das war mal nötig. Aber einige neue Ideen fliegen gerade an.

Ihr letztes Konzert liegt über ein halbes Jahr zurück. Was ist das für ein Gefühl?

Maahn: Eher wie drei Jahre. (lacht)

Sie sind kein Freund von Streaming-Konzerten, oder?

Maahn: Nee, ist nicht mein Ding. Ich habe bisher bei keiner solcher Szenarien zugesagt, weil es einfach nicht zu meiner Kunstform passt. Wolf-Maahn-Konzerte sind unmittelbare Interaktion, frei fühlen, mitsingen, Gemeinschaftsgefühl!

Corona brach im Februar über uns herein, als Sie gerade mit Ihrem 16. Studioalbum „Break Out Of Babylon“ ordentlich gestartet waren. Schmerzt das besonders?

Maahn: Mein Album ist gefühlt immer noch sehr aktuell. Aber ja, es steckte viel Arbeit drin und es schlug gut ein. Wir waren auf Tour und bestens drauf. Die Konzerte wurden fast ein Jahr vorab beworben.

Macht Ihnen der Impfstoff Hoffnung oder wie sieht es da in Ihnen aus?

Maahn: Ja, logisch. Allerdings begreife ich überhaupt nicht, warum nicht die gleiche Finanz-Power in die Entwicklung von Heilmitteln geht. Darüber wird auch viel zu wenig geschrieben. Was zum Beispiel ist aus den in Deutschland entwickelten, vielversprechenden Antikörper-Wirkstoffen geworden, von denen ich im Sommer las? Warum gibt es die noch nicht? Oder CBD. Ich habe gelesen es wird in Israel verabreicht, um schwere Verläufe zu verhindern. Es hat keinerlei Nebenwirkungen. Wird es in Deutschland eingesetzt? Oder was wären denn gute Erstmaßnahmen, die jeder treffen kann, der gerade positiv getestet wurde? Ich lese nichts darüber, obwohl es sicher viele Patienten auf den Intensivstationen verhindern könnte.

„Tanzen gegen den Wahnsinn" ist der Opener des aktuellen Albums. Hätten Sie auch nicht gedacht, dass der Titel mal so passen könnte zu der aktuellen Lage im Land, oder?

Maahn: Natürlich nicht so. Gemeint war der Wahnsinn der dauernden Klimawandel-Relativierer bei gleichzeitiger Ausbeutung unser letzten Ressourcen. Die weltweite Pandemie kommt da jetzt sozusagen noch oben drauf, und das in einer Dramaturgie, wie sie ein Alfred Hitchcock kaum besser hätte inszenieren können.

Wie denken Sie eigentlich über Querdenker?

Maahn: Oh, wie sehr wünschte ich, sie hätten recht! Ich hasse diese Masken! Es tut weh, spielende Kinder oder keuchende Omas an Rollatoren damit zu sehen. Ich denke, man muss wach bleiben und kritisch hinterfragen. Also habe ich mir einige einschlägige Leugner-Videos angeschaut.

Und dann?

Maahn: Irgendwann habe ich gemerkt, dass da Leute Daten entweder bewusst falsch interpretieren oder diese selber nicht verstehen, um sich dann lustig gegenseitig zu zitieren. Und gegen eine Verschwörung spricht alleine ja schon, dass das goldene Kalb des ‘ewigen Wachstums‘ dem Lockdown geopfert wird – und das weltweit.

Sie sind ein politischer Mensch. Was sagen Sie zu den Ereignissen rund um Trumps Abwahl in Washington?

Maahn: Ich glaube, der Sturm aufs Capitol und die ganze Spaltung des Landes ist letztendlich eine Folge von pateiischen und einseitigen Medien. In den USA ist das leider sehr extrem. Zig Millionen Menschen kriegen nur das mit, was in der Sportsbar auf Fox News läuft, dazu womöglich noch krasse Fake News auf Facebook und Co.

Was zeigt einem das?

Maahn: Es zeigt uns nur allzu gut, wie dringend demokratische Gesellschaften eine pluralistische, unabhängige Presse brauchen, denn auch hierzulande gibt es da besorgniserregende Tendenzen.

Was für Pläne haben Sie für 2021? Wenn man überhaupt etwas konkret planen kann...

Maahn: Erst mal schauen und dann sehen...

Sie haben damals den politischen Song „Tschernobyl“ geschrieben, schreiben Sie jetzt einen Corona-Song?