Der in Moskau geborene Schriftsteller zum Krieg : „Die Ukrainer kämpfen für uns“

Der russische und seit 1990 in Berlin lebende Autor Wladimir Kaminer. Foto: dpa/Henning Kaiser

Interview Berlin Der in Berlin lebende Autor Wladimir Kaminer (54) ist vielen Lesern bekannt mit seinen ironischen Betrachtungen über das Alltagsleben der Russen. Seit langem kämpft er gegen Putins Politik.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

War das, was jetzt in der Ukraine passiert, überhaupt vorstellbar? In diesem Ausmaß und mit dieser Brutalität?

Kaminer Es war klar, dass Putins Regime in eine immer stärkere Isolation gerät und direkt auf einen Krieg zusteuert. Was mich überraschte, war, dass es so schnell und praktisch direkt vor unserer Haustür passierte – ich würde Präsenz wählen: passiert. Damit habe ich - ehrlich gesagt – nicht gerechnet.

Gibt es denn noch eine halbwegs wirkungsvolle Opposition im Land, die jetzt Einfluss nehmen könnte?

Kaminer Die Opposition wurde in den vergangenen Jahren sehr sorgfältig zerschlagen, umgebracht oder ins Ausland gedrängt. Die Oligarchen sind entweder geflüchtet oder haben ihr Geld verloren. Putin hat aus diesem Land mit Hilfe von Generälen und Propagandisten ein Kriegsland gemacht. Dieses Kriegsland bedroht jetzt uns alle. Ukraine ist für ihn nie das große Ziel gewesen; die Ukraine erkennt er als Staat nämlich überhaupt nicht an. Für ihn ist das Land nur ein Platz des Westens, um Russland zu gefährden. In Wahrheit greift er uns an. Die Ukrainer kämpfen in diesem Sinne für uns.

Ist Putin Ihrer Meinung nach noch irgendwie berechenbar?

Kaminer Man muss wissen, dass Putin kein Internet hat und darum nicht die Bilder sieht, die wir sehen. Er sieht nicht die Bilder seines Krieges, den er schon verloren hat. Er lebt in einer absoluten Informationsblase, die von ausgewählten Menschen zusammengestellt wird. Putin hat tatsächlich damit gerechnet, dass das ukrainische Volk seine Armee mit Blumen begrüßen wird. Jetzt kann er seinem eigenen Volk nach dem Überfall keine Niederlage präsentieren. Deswegen wird er bis zum bitteren Ende den Krieg weiterführen und damit beginnen, die Städte zu bombardieren. Wir haben jetzt ein Syrien mitten in Europa.

Haben Sie noch Kontakt zu Landsleuten? Und was sagen sie?

Kaminer Fast alle meiner Freunde haben das Land inzwischen verlassen. Manche Theaterdirektoren haben gekündigt, Schauspieler erklärten, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Aber die Mehrheit unterschreibt jetzt eifrig Unterstützungsbriefe für – um es klarer zu machen, dass von Russland die Rede ist - Putins Regime. Alle Zeitungen sind voll davon. Ich habe erst heute einen solchen Brief von mehr als hundert russischen Schriftstellern gelesen. Ich kannte keinen einzigen von denen.

Viele Länder erhöhen jetzt ihren Militäretat – wie auch Deutschland …

Kaminer … ich glaube einfach, dass Deutschland mit Erstaunen erkannt hat, dass Amerika uns nicht mehr schützt. Wir müssen das jetzt selbst übernehmen …

… mit zunächst 100 Milliarden Euro?

Kaminer Wobei mir nicht so recht klar ist, woher Deutschland das viele Geld nehmen will. Mir wäre es viel lieber, wenn sie dieses Geld in die Bildung stecken würden. So ein Deutschland möchte ich sehen: ein Land mit 100 Milliarden Euro nur für die Bildung! Dann bräuchten wir demnächst vielleicht gar keine Waffen mehr.

Sie sind als Schriftsteller sehr vielen Menschen bekannt, aber auch mit Ihrer „Russen-Disko“. Wird es die nach diesem Krieg noch geben?