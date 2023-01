Programm der „Winterlichen Orgelkonzerte“ in Düsseldorf In Golzheim lockt Max Regers wilde „Inferno-Fantasie“

Jetzt erinnert uns der Konvent der katholischen Düsseldorfer Kantoren, dass Max Reger vor 150 Jahren geboren wurde; er lebte von 1873 bis 1916. Das Programm der „Winterlichen Orgelkonzerte“ (vom 21. Januar bis 6. Februar) sieht einige Meisterwerke Regers vor, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Jürgen Kursawa spielt die sogenannte „Inferno-Fantasie“ op. 57 auf der neuen und opulent bestückten Rieger-Orgel in St. Albertus Magnus (Golzheim); Christoph Ritter und Younjeong Lee führen die beiden Choralphantasien „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und „Hallelujah, Gott zu loben“ aus op. 52 in der Lambertus-Basilika auf; Markus Belmann lässt sich mit dem früheren Schwesterwerk „Wie schön leucht‘ uns der Morgenstern“ op. 40 in der Maxkirche hören. Auch andere Konzerte stellen einen direkten Bezug zu Reger her; beim Eröffnungskonzert in St. Antonius (Oberkassel) heißt das Motto „Reger und Aktuelles für Singstimmen, Orgel und Elektronik“.