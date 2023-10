Jubiläum der Düsseldorfer Wim-Wenders-Stiftung „Verlasst euch immer auf eure Sinne“

„Kunst an der Wand, Kunst im Raum, und irgendwie liegt auch Kunst in der Luft“, so begrüßte Moderatorin Loretta Stern die Gäste bei der Verleihung des Wim Wenders Stipendiums 2023. Gefeiert wurde in der Sammlung Philara gleichzeitig auch das Jubiläumsjahr der 2014 von der Film- und Medienstiftung NRW und der Wim Wenders Stiftung gegründeten Förderung. 431 Bewerbungen gingen in dieser Dekade ein, 41 Projekte erhielten eine finanzielle Unterstützung von insgesamt 892.000 Euro. Inzwischen hat man die Preisgelder egalisiert, jährlich werden fünf Projekte mit jeweils 20.000 Euro gefördert.