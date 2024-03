Tanz-Film-Theater "Infamous Offspring" Eine aus den Fugen geratene Welt

Hephaistos ist missgebildet. Seine Mutter, die Göttin Hera, hat ihn nach der Geburt vom Olymp gestoßen, was zu einer körperlichen Behinderung führte. In Wim Vandekeybus’ Choreografie wird diese zentrale Partie von Iona Kewney gespielt, einer Malerin und Performerin aus Schottland, die auch Kontorsionistin ist, das heißt, dass sie ihre Gliedmaßen wie ein Schlangenmensch verdrehen und verbiegen kann. Für die Rolle hat sie sich eine Form der Fortbewegung angeeignet, bei der die Beine wie nutzlos herumschlenkern und sie trotzdem wendig und geschwind über die Bühne wuselt. Mal rollt sie sich, mal krabbelt sie, stets wird sie wie magisch angezogen von einer Art Leinwand, die sie immer wieder mit neuen Zeichnungen übersät. Eines von vielen faszinierenden Details dieser ungewöhnlichen Inszenierung, die die belgische Kompanie nun in zwei ausverkauften Gastspielen in Köln gezeigt hat.