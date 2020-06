Kostenpflichtiger Inhalt: Hollywood-Star spricht über eine Lüge zu Beginn seiner Filmkarriere : „Unsere Art zu drehen, ist Rock ’n’ Roll“

Willem Dafoe (l.) als Reisender in eisiger Landschaft in dem Film „Siberia“, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Foto: Federico Vagliati / Vivo film ma/Federico Vagliati / Vivo film maze Piano

Berlin Ein älterer Mann ringt mit seinen Dämonen in Abel Ferraras bildmächtigem Psychotrip „Siberia“ – ein starkes Solo für Willem Dafoe. Im Interview spricht der Hollywood-Star über seinen Zugang zum Schauspielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Hollywood-Star Willem Dafoe (64) verbindet eine lange Künstlerfreundschaft mit dem experimentellen Regisseur Abel Ferrara (68). Zuletzt hat Dafoe in Ferraras „Tommaso“ einen Filmemacher gespielt, der mit Frau und Kind in Rom lebt, sich aber nach dem Künstlerdasein zurücksehnt. Am Donnerstag kommt ein zweiter Film ins Kino, in dem Dafoe das Alter Ego des Regisseurs verkörpert. In „Siberia“ spielt Dafoe einen Mann, der in einsamer Schneelandschaft eine schummrige Kneipe führt und mit den wenigen Gästen Wodka kippt. Bald gleitet der Film in einen düsteren Strom männlicher Fantasien, Begierden und Erinnerungen. Die Premiere bei der Berlinale wurde wegen der assoziativen Erzählweise des Films teils mit Befremden aufgenommen.

Willem Dafoe, Sie durchleben in „Siberia“ Szenen, die aus Abel ­Ferraras Unterbewusstsein zu ­kommen scheinen. Wie finden Sie sich da ein?

Info Beide Künstler lebten viele Jahre in New York Foto: Oleg Nikishin/dpa Willem Dafoe, 1955 in Wisconsin geboren, hat bereits mit 17 Theater gespielt. 1977 zog er nach New York und wurde Mitglied der Wooster Theatergruppe, der er bis heute angehört. Er hat in Blockbustern wie „Spider-Man“ gespielt, mit Arthouse-Regisseuren wie Lars von Trier gearbeitet und war viele Male für den Oscar nominiert, etwa für seine Darstellung des Malers van Gogh. Abel Ferrara, 1951 in New York geboren, hat seine Karriere mit harten Filmen über das Straßenleben in der Bronx begonnen. Gerühmt wurde er etwa für „Bad Lieutenant“ mit Harvey Keitel und das Biopic „Pasolini“ über die letzten Tage des Regisseurs.

Dafoe Das weiß ich auch nicht! Bei „Siberia“ gab es kein festes Drehbuch, aber eine Menge Bilder, die Abel beschrieben hat. Den Film zu drehen bedeutete, diese Szenen zu verbinden und eine Welt zu erfinden, in denen sie Halt finden. Letztlich ist der Film eine Studie darüber, warum uns solche Bilder überhaupt in den Kopf kommen. Er ist eine Suche.

Haben Sie beide ähnliche ­Fantasien?

Dafoe Zum Teil. Aber es gab auch Ideen, von denen ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie sie in den Film passen würden. Aber als Schauspieler muss man sich eben in die Vorstellungen von anderen einfühlen, man verkörpert fremde Bilder, formt sie dadurch aber auch selbst.

Ferrara Willem hat auch eigene Ideen eingebracht. Manche davon erschienen mir zu verrückt, aber wir haben sie gemacht, diskutiert, nicht diskutiert. Erst am Ende, als wir den Film geschnitten haben, hat sich alles gefügt. Ich bin Buddhist, ich arbeite Bild für Bild, Atemzug für Atemzug.

Dafoe (lacht) Er nennt sich Buddhist, dabei bin ich es, der die Übungen macht.

Ferrara Stimmt. Er macht die Übungen, ich rede. Unsere Art zu arbeiten ist Rock ’n’ Roll, wir arbeiten uns nicht an einer Geschichte entlang, sondern drehen, suchen, finden es irgendwann. Eine Szene landet in „Tommaso“, eine in „Siberia“, das entscheidet sich im Schneideraum – das ist die Schönheit des Filmemachens. Es ist ein Prozess.

Also ist der Dreh selbst wichtiger als das Endergebnis?

Ferrara Der Dreh ist das Endergebnis.

Woher kommen die Bilder?

Dafoe Es zerstört den Film, darüber nachzudenken! Das habe ich bei „Tommaso“ gelernt. Je mehr die Leute über unsere Biografien wussten, desto mehr hat es ihre Sicht auf den Film gefärbt. Doch wenn ein Film fertig ist, gehört er nicht mehr uns, er gehört dem Zuschauer. Es wird sein Film. Unsere Arbeiten sind abstrakt, elementar und es gibt darin symbolische Episoden, die in vielen Leben vorkommen. Die Zuschauer können also ihre eigenen Bilder hineinlegen. Darum geht es.

Sie leben beide in Italien, sind mit Italienerinnen verheiratet. Spielt das bei Ihrer Zusammenarbeit eine Rolle?

Dafoe Ich habe bei den Dreharbeiten zu einem Wes-Anderson-Film in Rom meine Frau kennengelernt und bin wegen ihr nach Italien gegangen. Ich habe nun also Familie und Freunde dort, bin Italiener geworden. Aber um ehrlich zu sein, lebe ich genauso in New York und arbeite sowieso in der ganzen Welt. Ich war immer schon viel unterwegs, schon früher, als ich noch Theater gespielt habe. Mit der freien Gruppe „Wooster Group“ waren wir jedes Jahr vier Monate auf internationaler Tournee, oft in Europa – wir haben überhaupt nur überlebt, weil wir in Europa gespielt haben. Das war der umgekehrte Marshallplan! In Italien zu leben, ist für mich also keine große Sache. Aber es ist schon spannend, dass wir beide, zwei Männer im gleichen Alter mit New-York-Hintergrund, nun in Rom im gleichen Viertel leben und bestimmte Erfahrungen als Einwanderer in einer neuen Kultur teilen, das fließt auch in unsere Filme ein.

Kathryn Bigelow hat Sie in der „Wooster Group“ entdeckt und für ihren ersten Film gecastet. Der ­Hollywood-Star Willem Dafoe ist also eigentlich ein Theatermann?

Dafoe Ja, ich fühlte mich durch und durch als Theaterschauspieler. Und plötzlich ruft eine berühmte Regisseurin an. Das war für mich eine große Sache. Ich hatte keinen Agenten, keine Ahnung, welche Gage ich fordern soll. Da fragen die, ob ich Motorrad fahren kann. Und ich sage: Ja! Weil ich den Job wollte. Und die sagen, dass sie mich aufs Land bringen, damit ich eine Harley Davidson teste. Ich wollte nicht als Lügner dastehen, kannte aber niemanden in New York mit einem Motorrad, also bin ich in eine Bücherei gegangen und habe mir unterschiedliche Motorradmodelle angeschaut: Wo liegen die Gänge, die Pedale und so weiter. Wir fahren also raus aufs Land, ich setz mich auf dieses riesige Motorrad und – das Ding fährt einfach los mit mir. Durch irgendwelche Vorgärten. Das war wie in einer Jerry-Lewis-Komödie. Da musste ich beichten.

Sie haben getan, als ob – wie Schauspieler das machen.

Dafoe Ja. Das war Schauspielerei. Und als ich gebeichtet habe, habe ich fahren gelernt.

Sie sagten, sie hätten sich früher als Theaterschauspieler gefühlt. Ihre Arbeitsweise mit Abel Ferrara erinnert auch an das Prozesshafte von Theaterarbeit. Wie sehen Sie sich heute?

Dafoe Ich bin ein Performer!

Aber sie sind auch ein Hollywood-Star – Sie haben in Blockbustern wie „Spider Man“ mitgespielt.