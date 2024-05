Rekordverdächtig: das neue Programm der Düsseldorfer Tonhalle Wigald Boning kehrt in die Tonhalle zurück

„Artist in Residence“ ist in der kommenden Saison die deutsch-israelische Klarinettistin Sharon Kam, die sich nach etlichen früheren Auftritten in der Tonhalle als Dauergast in vielerlei musikalischen Genres vorstellen wird. So auch bei „Schroeder geht ins Konzert“. Wigald Boning kehrt in dieser Reihe ebenfalls als Moderator zurück. Lorna Bowden, zuständig für Musikvermittlung, verwies auf die „Konzerte in allen Ohrgrößen“, darunter die populäre Familienmusikwoche.