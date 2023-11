Comedian im Düsseldorfer Zakk Torsten Sträter testet sein neues Programm

Das Zakk-Publikum erfuhr an diesem Abend viel darüber, wie es bei Sträters zuhause so zuging, als die Omma noch lebte, dass der kleine Torsten einen Ohrstecker verpasst bekam, weil die Mama Chris Norman, den Sänger von Smokie, so „flott“ fand und der einen Ohrstecker hatte, von dem sie dachte, ihrem Sohn stünde so einer auch. Selbst traurige Momente, wie den Tod seiner Mutter und die familiären Pläne ihrer Bestattung, verpackte Torsten Sträter in seine unterhaltsamen Geschichten. Die wirkten zunächst wie zufällige Anekdoten und fügten sich am Ende wie ein Puzzle zu einem Gesamtbild zusammen.