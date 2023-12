Aufstieg und Fall eines Publikumslieblings Der doppelte Kästner

Es gab schlimmere Verstrickungen als diese, aber auch bedrohtere Existenzen als jene, die Erich Kästner zwischen 1933 und 45 leben musste. Angreifbar bleibt sein Versuch, im Umfeld von Mord und Unterdrückung mit Tennis, Stammcafés, Flirts und Urlaubsreisen ein Leben zu führen, wie es ihm früher vergönnt gewesen ist. Tatsächlich war er - der ehrgeizige, fleißige Schnellschreiber - vor dem Machtantritt am ersten Höhepunkt seines Erfolgs angelangt. Sehr schön und sinnfällig die erste Begegnung mit seiner Sekretärin Elfriede Mechnig im Oktober 1928, als Kästner ihr auf der Terrasse des Café Carlton die Frage stellte: „Wollen sie mir helfen, berühmt zu werden?“ Sie wollte es und schuftete weitere 45 Jahre in seiner „Kleinen Versfabrik“, die so produktiv war, wie es der Name andeutete. Alle vier Wochen verließen diese literarische Produktionsstätte etliche Gedichte und kurze Texte, die an 100 Zeitungen des Deutschen Reichs verschickt wurden. Hinzu kamen so erfolgreiche Romane wie „Fabian“, „Pünktchen und Anton“, „Das fliegende Klassenzimmer“ und Verfilmungen. Kein Wunder, dass sich Kästner anschließend unter den Nazis und den stark eingeschränkten Arbeitsbedingungen zwischenzeitlich so fühlte, als sei er am Nullpunkt angekommen.